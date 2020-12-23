Аргентинский бунтовщик снова не попал даже в заявку на матч Серии А.

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Зато Руслан Малиновский вместе с партнерами поедет в Болонью. Украинец неизменно выходил в основе на три предыдущие поединка и вполне может рассчитывать на продолжение серии. За это время Аталанта разгромила Фиорентину и Рому, а также расписала ничью с Ювентусом.

Добавим, что подопечные Гасперини встретятся с Болоньей сегодня, начало в 21:45.

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