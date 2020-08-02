Провал Маліновського та Ко у боротьбі за друге місце у відеоогляді матчу Аталанта – Інтер – 0:2

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Інтер став срібним призером Серії А, впевнено перегравши Аталанту – команда Маліновського взяла бронзу
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Арсенал – Челсі: Обамеянг дарує Артеті дебютний Кубок Англії та путівку в єврокубки, реванш за ЛЄ, нефарт ЛемпардаАнглія — 1 серп 3089
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