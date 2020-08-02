Провал Маліновського та Ко у боротьбі за друге місце у відеоогляді матчу Аталанта – Інтер – 0:2

Інтер на виїзді обіграв Аталанту в поєдинку за друге місце в рамках 38-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Інтер.

Інтер забив найшвидший гол сезону в Серії А, коли Д'Амброзіо замкнув подачу Янга. А на 20 хвилині англієць своїм фірмовим ударом у дальній кут оформив комфортну перевагу. Аталанта намагалась відіграти та мала кілька непоганих моментів, зокрема удар Госенса після передачі Мурієля, проте так і не змогла відзначитись у воротах Хандановіча.

Інтер став срібним призером Серії А, впевнено перегравши Аталанту – команда Маліновського взяла бронзу

Таким чином, Інтер посів друге місце в чемпіонаті Італії, а команда Маліновського отримала бронзові нагороди.