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ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Провал Маліновського та Ко у боротьбі за друге місце у відеоогляді матчу Аталанта – Інтер – 0:2

06:00 - Читать на русском
Провал Маліновського та Ко у боротьбі за друге місце у відеоогляді матчу Аталанта – Інтер – 0:2
Аталанта – Інтер – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Інтер на виїзді обіграв Аталанту в поєдинку за друге місце в рамках 38-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Інтер.

 
Даніло Д'Амброзіо 1’
Ешлі Янґ 20’
1’ Даніло Д'Амброзіо
20’ Ешлі Янґ

Інтер забив найшвидший гол сезону в Серії А, коли Д'Амброзіо замкнув подачу Янга. А на 20 хвилині англієць своїм фірмовим ударом у дальній кут оформив комфортну перевагу. Аталанта намагалась відіграти та мала кілька непоганих моментів, зокрема удар Госенса після передачі Мурієля, проте так і не змогла відзначитись у воротах Хандановіча.

Інтер став срібним призером Серії А, впевнено перегравши Аталанту – команда Маліновського взяла бронзу

Таким чином, Інтер посів друге місце в чемпіонаті Італії, а команда Маліновського отримала бронзові нагороди.

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Теги
Українці за кордоном Відеоновини Італія Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Інтер Інтер Аталанта - Інтер
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