"Коваленко? Він не грав з грудня. У нього є деякі проблеми в плані фізичної готовності, але він багато працював у ці два тижні. У плані техніки він хороший гравець, скоро перевіримо це.

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Безумовно, він – центральний хавбек, не вважаю, що він виключно гравець атакувального характеру. Він може зіграти і на оборону, ми розглядаємо його як центрального півзахисника. У нас не було можливості перевірити його в товариському матчі. Сподіваюся, наступного тижня перевіримо його в справі", – поділився Гасперіні у коментарі TuttoAtalanta.

Зазначимо, що Коваленко перебрався до Аталанти у зимове трансферне вікно, проте ще не дебютував за нову команду. Трансфер обійшовся бергамаскам у 700 тисяч євро. Додамо, що наступного тижня "богиня" протистоятиме Наполі (21 лютого), а через 3 дні зустрінуться з Реалом у Лізі чемпіонів.

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