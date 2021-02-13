"Коваленко? Он не играл с декабря. У него есть некоторые проблемы в плане физической готовности, но он много работал в эти две недели. В плане техники он хороший игрок, скоро проверим это.

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Безусловно, он – центральный хавбек, не считаю, что он исключительно игрок атакующего характера. Он может сыграть и на оборону, мы рассматриваем его как центрального полузащитника. У нас не было возможности проверить его в товарищеском матче. Надеюсь, на следующей неделе проверим его в деле", – поделился Гасперини в комментарии TuttoAtalanta.

Отметим, что Коваленко перебрался в Аталанту в зимнее трансферное окно, однако еще не дебютировал за новую команду. Трансфер обошелся бергамаскам в 700 тысяч евро. Добавим, что на следующей неделе "богиня" будет противостоять Наполи (21 февраля), а через 3 дня встретится с Реалом в Лиге чемпионов.

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