Мауро Тассотті – знаменитий екс-захисник Мілана та асистент Андрія Шевченка у збірній України – схвально відгукнувся про новачка Аталанти Віктора Коваленка, а також Віталія Миколенка з Миколою Матвієнком.

Нагадаємо, нещодавно до Аталанти приєднався 24-річний Віктор Коваленко, за якого виклали 700 тисяч євро. Щоправда, італієць Тассотті порадив своїм співвітчизникам стежити і за іншими українськими футболістами.

"Кілька років тому Коваленко коштував 6-8 млн євро": Кривенцов має претензії до менеджменту Шахтаря

"Коваленко може виконувати кілька ролей на полі. Він знає, як потрібно діяти в атаці і проникати в небезпечні зони. Якщо він буде стабільно грати в Аталанті, то може забити 6-7 голів у сезоні. Це хороше підписання для Аталанти, адже допоможе Гасперіні в умовах насиченого календаря.

На їхньому місці я б ще стежив за Віталієм Миколенком із Динамо та Миколою Матвієнком, який грає за Шахтар", – цитує Тассотті Calciomercato.

"Це катастрофа, доля змусила заплатити": Тассотті про скандал з Іспанією, жахливий вирок збірній України та Шевченка