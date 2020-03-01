Гасперіні відзначив Маліновського після перемоги над Лечче та проаналізував перспективи боротьби за Скудетто

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні задоволений перемогою над Лечче у 26-му турі Серії А. Українець Руслан Маліновський став автором одного з голів.

"Я задоволений грою своєї команди. Коли Лечче відігрався з 0:2, Аталанта могла втратити контроль над грою, але ми повернули собі м'яч і продовжили грати у свій звичний футбол.

Наші гравці створили чимало моментів і забили красиві голи, які змінили ситуацію в грі на нашу користь. Я міг дозволити собі зняти Папу Гомеса та Ілічіча, випустивши Мурієля та Маліновського. Ці хлопці також хочуть показати, на що здатні.

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Безумовно, подібні поєдинки додають упевненості. Попри переконливий рахунок, легко у матчі з Лечче нам не було. Аталанта має перевагу в боротьбі за 4 місце – ми прагнемо зберегти її, адже хочемо знову грати у Лізі чемпіонів.

Чи зможемо ми претендувати на Скудетто в наступному сезоні, взявши приклад з цьогорічного Лаціо? Наразі це важко, позаяк ми програємо надто багато матчів. Для боротьби за чемпіонство треба набирати близько 90 очок, тоді як наша мета – хоча б 70. Хоча, звісно, ми будемо намагатися прогресувати і надалі", – цитує Гасперіні Sky Sport Italia.

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