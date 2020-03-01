Аталанта непристойно розбомбила команду Шахова – Маліновський забив класний гол і зробив ще один

Лечче програв Аталанті (2:7) в 26 турі чемпіонату Італії. Руслан Маліновський та Євген Шахов вийшли на заміну. Рахунок і огляд матчу Серії А 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Лечче – Аталанта на "Футбол 24", стартував о 16:00. У нинішньому тисячолітті бергамаски лише раз зазнали фіаско від "салентіні". На Віа дель Маре програли 15 років тому (1:0). Тож для Аталанти Лечче – більш ніж зручний суперник. Гра першого кола, в якій "Богиня" спокійно здолала "вовків" 3:1, прекрасно вписується в цю закономірність. Команда Шахова вдома виглядає дещо гірше, ніж на виїзді, однак саме тут здобула 2 найбільш визначні результати сезону.

Лечче – Аталанта: онлайн-трансляція матчу – дербі гравців збірної України в Серії А

Лечче відібрав очки в Ювентуса та Інтера – двох лідерів Серії А. Крім того, за останні 3 домашні тури набрав 7 очок, а це майже вдвічі більше, ніж за попередні 9 ігор в рідних стінах. Аталанта ж на виїзді за весь сезон чемпіонату Італії програла лише Болоньї. Як не прикро, це був один з рідкісних матчів, коли Маліновський вийшов у стартовому складі. Нинішня дуель визначальна для обох суперників. Аталанті потрібно нарощувати відрив від Роми у боротьбі за місце в зоні Ліги чемпіонів. Лечче утримує приблизно ту ж 3-очкову відстань до зони вильоту.

Перший же удар у матчі міг завершуватися взяттям воріт. Аталанта довго тягнула, і ось на 13-й хвилині Гомес подав кутовий, Пашаліч виграв верхову боротьбу, а Паломіно дивом не добив з кількох метрів. Сапата з меж штрафного пробив вище з рикошетом. І саме після цього кутового від Ілічіча на 17-й Донаті зрізав снаряд у власні ворота. Повне домінування бергамасків. Ілічіч пробивав у дальній кут. Воротар лише відтягнув вирок. Подача словенця була ідеальною – замкнув Сапата. По такій грі цілком можна довести справу до 0:7, як було в січневій виїзній грі з Торіно.

Якщо Лечче навіть в контратаки не може вийти, а відразу втрачає м'яч, то команда Гасперіні з легкістю раз за разом входить у чужі володіння. Сапата відкинув, Гомес пробив метрів з 15 не зовсім влучно. Приспали господарі пильність суперника. У своїй єдиній осмисленій атаці, яка сталася за перші 30 хвилин, Сапонара хитнув Хатебура та пробив у дальні дев'ять. Дочекався екс-хавбек Мілана вивіреного пасу зі своєї половини, а ми вже й не чекали. Де Рон стріляє здалеку. Уже 10 спроб у гостей.

Розриви почалися в Аталанти. Донаті без перешкод пробив у нижній кут та виправився за автогол. Центр поля у бергамасків сьогодні не дуже надійний поблизу своїх воріт. Треба Маліновського? Принаймні в "Богині" геть розклеїлася гра у другій половині тайму. Взагалі нелогічний футбол у нас. Виявляється, Лечче вміє комбінувати і доводити атаки до розуму. Удар Барака, знову зовсім вільного гравця, йде вище, але ця легкість, з якою дозволяють гості атакувати себе, лякає.

Не менш спокійно Аталанта повернула собі перевагу на старті другої половини. Ілічіч віддав у розріз. Гомес пробив у голкіпера, але сам же Йосіп і добив, спокійно розібравшись у воротарському. Хатебур увірвався з флангу в штрафний і виклав, мов на блюдечку. Який же промах Пашаліча метрів з 10. Не біда, Сапата подвоїв перевагу на 54-й, фактично повторивши сценарій першої половини. Ілічіч знову ідеально розрізає, Пашаліч котить у воротарський, а там Дуван випереджає кіпера.

А це вже хет-трик колумбійського снайпера. Ілічіч протягнув і отримав у відповідь закидання від Гомеса. Йосіп у падінні проштовхнув на Сапату, який з другої спроби прошив воротаря. Євген Шахов вийшов замість капітана Манкосу на 63-й. Є перший українець на полі. Свої 20 з лишком хвилин отримає і Маліновський, який замінив Гомеса. Нервово увійшов у гру Руслан. Дав себе пройти поблизу власного штрафного, втратив м'яч на рівному місці, потужно пробив здалеку в захисника. Не помічав Маліновський і гострих продовжень для атак – даремно партнери розмахували руками, випрошуючи пас.

А оце вже цікавіше. Мурієль обігрався в стіночку з українцем і пробив – сейв Габріеля. Шахов також віддавав під удар. Хатебур зовсім один вбігає у штрафний, пас Пашалічу, який міг і розіграти – удар заблоковано. Маліновський, як видавалося, вчасно віддавав у розріз на Мурієля. Колумбієць влучив у стійку, потім добив. Судді зафіксували офсайд, але VAR виміряв інакше – хавбек збірної України встиг зробити шостий гол своєї команди, джокери Гасперіні також відзначилися! Корчиться від болю Руслан. М'яч влучив у болюче місце. Маліновський забиває здалеку на 90+1. Оце так вийшов українець – 7:2.