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Аталанта непристойно розбомбила команду Шахова – Маліновський забив класний гол і зробив ще один

17:55 5255 Читать на русском
Аталанта непристойно розбомбила команду Шахова – Маліновський забив класний гол і зробив ще один
Лечче – Аталанта: рахунок і звіт матчу 1 березня 2020 – Шахов vs Маліновський в Серії А 2019/20

Лечче програв Аталанті (2:7) в 26 турі чемпіонату Італії. Руслан Маліновський та Євген Шахов вийшли на заміну. Рахунок і огляд матчу Серії А 2019/20 читайте на "Футбол 24".

29’ Ріккардо Сапонара
40’ Джуліо Донаті
 
Джуліо Донаті 17’
Дуван Сапата 22’
Йосіп Ілічіч 47’
Дуван Сапата 54’
Дуван Сапата 62’
Луїс Мурієль 89’
Руслан Маліновський 90+2’
17’ Джуліо Донаті
22’ Дуван Сапата
29’ Ріккардо Сапонара
40’ Джуліо Донаті
47’ Йосіп Ілічіч
54’ Дуван Сапата
62’ Дуван Сапата
89’ Луїс Мурієль
90+2’ Руслан Маліновський

Матч, як і онлайн-трансляція Лечче – Аталанта на "Футбол 24", стартував о 16:00. У нинішньому тисячолітті бергамаски лише раз зазнали фіаско від "салентіні". На Віа дель Маре програли 15 років тому (1:0). Тож для Аталанти Лечче – більш ніж зручний суперник. Гра першого кола, в якій "Богиня" спокійно здолала "вовків" 3:1, прекрасно вписується в цю закономірність. Команда Шахова вдома виглядає дещо гірше, ніж на виїзді, однак саме тут здобула 2 найбільш визначні результати сезону.

Лечче – Аталанта: онлайн-трансляція матчу – дербі гравців збірної України в Серії А

Лечче відібрав очки в Ювентуса та Інтера – двох лідерів Серії А. Крім того, за останні 3 домашні тури набрав 7 очок, а це майже вдвічі більше, ніж за попередні 9 ігор в рідних стінах. Аталанта ж на виїзді за весь сезон чемпіонату Італії програла лише Болоньї. Як не прикро, це був один з рідкісних матчів, коли Маліновський вийшов у стартовому складі. Нинішня дуель визначальна для обох суперників. Аталанті потрібно нарощувати відрив від Роми у боротьбі за місце в зоні Ліги чемпіонів. Лечче утримує приблизно ту ж 3-очкову відстань до зони вильоту.

Перший же удар у матчі міг завершуватися взяттям воріт. Аталанта довго тягнула, і ось на 13-й хвилині Гомес подав кутовий, Пашаліч виграв верхову боротьбу, а Паломіно дивом не добив з кількох метрів. Сапата з меж штрафного пробив вище з рикошетом. І саме після цього кутового від Ілічіча на 17-й Донаті зрізав снаряд у власні ворота. Повне домінування бергамасків. Ілічіч пробивав у дальній кут. Воротар лише відтягнув вирок. Подача словенця була ідеальною – замкнув Сапата. По такій грі цілком можна довести справу до 0:7, як було в січневій виїзній грі з Торіно.

Якщо Лечче навіть в контратаки не може вийти, а відразу втрачає м'яч, то команда Гасперіні з легкістю раз за разом входить у чужі володіння. Сапата відкинув, Гомес пробив метрів з 15 не зовсім влучно. Приспали господарі пильність суперника. У своїй єдиній осмисленій атаці, яка сталася за перші 30 хвилин, Сапонара хитнув Хатебура та пробив у дальні дев'ять. Дочекався екс-хавбек Мілана вивіреного пасу зі своєї половини, а ми вже й не чекали. Де Рон стріляє здалеку. Уже 10 спроб у гостей.

Розриви почалися в Аталанти. Донаті без перешкод пробив у нижній кут та виправився за автогол. Центр поля у бергамасків сьогодні не дуже надійний поблизу своїх воріт. Треба Маліновського? Принаймні в "Богині" геть розклеїлася гра у другій половині тайму. Взагалі нелогічний футбол у нас. Виявляється, Лечче вміє комбінувати і доводити атаки до розуму. Удар Барака, знову зовсім вільного гравця, йде вище, але ця легкість, з якою дозволяють гості атакувати себе, лякає.

Не менш спокійно Аталанта повернула собі перевагу на старті другої половини. Ілічіч віддав у розріз. Гомес пробив у голкіпера, але сам же Йосіп і добив, спокійно розібравшись у воротарському. Хатебур увірвався з флангу в штрафний і виклав, мов на блюдечку. Який же промах Пашаліча метрів з 10. Не біда, Сапата подвоїв перевагу на 54-й, фактично повторивши сценарій першої половини. Ілічіч знову ідеально розрізає, Пашаліч котить у воротарський, а там Дуван випереджає кіпера.

А це вже хет-трик колумбійського снайпера. Ілічіч протягнув і отримав у відповідь закидання від Гомеса. Йосіп у падінні проштовхнув на Сапату, який з другої спроби прошив воротаря. Євген Шахов вийшов замість капітана Манкосу на 63-й. Є перший українець на полі. Свої 20 з лишком хвилин отримає і Маліновський, який замінив Гомеса. Нервово увійшов у гру Руслан. Дав себе пройти поблизу власного штрафного, втратив м'яч на рівному місці, потужно пробив здалеку в захисника. Не помічав Маліновський і гострих продовжень для атак – даремно партнери розмахували руками, випрошуючи пас.

А оце вже цікавіше. Мурієль обігрався в стіночку з українцем і пробив – сейв Габріеля. Шахов також віддавав під удар. Хатебур зовсім один вбігає у штрафний, пас Пашалічу, який міг і розіграти – удар заблоковано. Маліновський, як видавалося, вчасно віддавав у розріз на Мурієля. Колумбієць влучив у стійку, потім добив. Судді зафіксували офсайд, але VAR виміряв інакше – хавбек збірної України встиг зробити шостий гол своєї команди, джокери Гасперіні також відзначилися! Корчиться від болю Руслан. М'яч влучив у болюче місце. Маліновський забиває здалеку на 90+1. Оце так вийшов українець – 7:2.

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