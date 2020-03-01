Гасперини отметил Малиновского после победы над Лечче и проанализировал перспективы борьбы за Скудетто

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини доволен победой над Лечче в 26-м туре Серии А. Украинец Руслан Малиновский стал автором одного из голов.

"Я доволен игрой своей команды. Когда Лечче отыгрался с 0:2, Аталанта могла потерять контроль над игрой, но мы вернули себе мяч и продолжили играть в свой привычный футбол.

Наши игроки создали немало моментов и забили красивые голы, которые изменили ситуацию в игре в нашу пользу. Я мог позволить себе снять Папу Гомеса и Иличича, выпустив Муриэля и Малиновского. Эти ребята также хотят показать, на что способны.

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Безусловно, подобные поединки добавляют уверенности. Несмотря на убедительный счет, легко в матче с Лечче нам не было. Аталанта имеет преимущество в борьбе за 4 место – мы стремимся сохранить его, ведь хотим снова играть в Лиге чемпионов.

Сможем ли мы претендовать на Скудетто в следующем сезоне, взяв пример с нынешнего Лацио? Сейчас это трудно, потому что мы проигрываем слишком много матчей. Для борьбы за чемпионство надо набирать около 90 очков, тогда как наша цель – хотя бы 70. Хотя, конечно, мы будем стараться прогрессировать и дальше", – цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

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