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Гасперини отметил Малиновского после победы над Лечче и проанализировал перспективы борьбы за Скудетто

19:38 285 Читати українською
Гасперини отметил Малиновского после победы над Лечче и проанализировал перспективы борьбы за Скудетто
Джан Пьеро Гасперини / ФК Аталанта

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини доволен победой над Лечче в 26-м туре Серии А. Украинец Руслан Малиновский стал автором одного из голов.

29’ Риккардо Сапонара
40’ Джулио Донати
 
Джулио Донати 17’
Дуван Сапата 22’
Йосип Иличич 47’
Дуван Сапата 54’
Дуван Сапата 62’
Луис Муриэль 89’
Руслан Малиновский 90+2’
17’ Джулио Донати
22’ Дуван Сапата
29’ Риккардо Сапонара
40’ Джулио Донати
47’ Йосип Иличич
54’ Дуван Сапата
62’ Дуван Сапата
89’ Луис Муриэль
90+2’ Руслан Малиновский

"Я доволен игрой своей команды. Когда Лечче отыгрался с 0:2, Аталанта могла потерять контроль над игрой, но мы вернули себе мяч и продолжили играть в свой привычный футбол.

Наши игроки создали немало моментов и забили красивые голы, которые изменили ситуацию в игре в нашу пользу. Я мог позволить себе снять Папу Гомеса и Иличича, выпустив Муриэля и Малиновского. Эти ребята также хотят показать, на что способны.

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Безусловно, подобные поединки добавляют уверенности. Несмотря на убедительный счет, легко в матче с Лечче нам не было. Аталанта имеет преимущество в борьбе за 4 место – мы стремимся сохранить его, ведь хотим снова играть в Лиге чемпионов.

Сможем ли мы претендовать на Скудетто в следующем сезоне, взяв пример с нынешнего Лацио? Сейчас это трудно, потому что мы проигрываем слишком много матчей. Для борьбы за чемпионство надо набирать около 90 очков, тогда как наша цель – хотя бы 70. Хотя, конечно, мы будем стараться прогрессировать и дальше", – цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

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Италия Украинцы за рубежом Лечче - Аталанта Руслан Малиновский Руслан Малиновский Лечче Лечче Аталанта Аталанта Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
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