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Маліновський розкішним ударом забив черговий гол за Аталанту – відео гармати українця

18:05 2409 Читать на русском
Маліновський розкішним ударом забив черговий гол за Аталанту – відео гармати українця
Руслан Маліновський знову забив гол / ФК Аталанта

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський ефектним голом поставив жирну крапку в поєдинку 26-го туру чемпіонату Італії проти Лечче.

29’ Ріккардо Сапонара
40’ Джуліо Донаті
 
Джуліо Донаті 17’
Дуван Сапата 22’
Йосіп Ілічіч 47’
Дуван Сапата 54’
Дуван Сапата 62’
Луїс Мурієль 89’
Руслан Маліновський 90+2’
17’ Джуліо Донаті
22’ Дуван Сапата
29’ Ріккардо Сапонара
40’ Джуліо Донаті
47’ Йосіп Ілічіч
54’ Дуван Сапата
62’ Дуван Сапата
89’ Луїс Мурієль
90+2’ Руслан Маліновський

Аталанта розтрощила Лечче з рахунком 7:2, а Руслан Маліновський став автором останнього забитого м'яча. Півзахисник збірної України вийшов на заміну на 69-й хвилині замість Алехандро Гомеса, а у компенсований час відзначився голом.

Аталанта розбомбила команду Шахова з непристойним рахунком – Маліновський забив класний гол і зробив ще один

Маліновський отримав пас від Маріо Пашаліча та своїм фірмовим ударом з-за меж штрафного майданчика вразив ворота бідолашного Лечче. Це 5-й гол українця за Аталанту – в його активі 4 влучні удари в Серії А та один у Лізі чемпіонів.

Зауважимо, що у складі Лечче також на заміну з'явився Євген Шахов, який вийшов на 63-й хвилині.

blog_ava
Аталанта непристойно розбомбила команду Шахова – Маліновський забив класний гол і зробив ще один
17:55
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