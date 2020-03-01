Маліновський розкішним ударом забив черговий гол за Аталанту – відео гармати українця

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський ефектним голом поставив жирну крапку в поєдинку 26-го туру чемпіонату Італії проти Лечче.

Аталанта розтрощила Лечче з рахунком 7:2, а Руслан Маліновський став автором останнього забитого м'яча. Півзахисник збірної України вийшов на заміну на 69-й хвилині замість Алехандро Гомеса, а у компенсований час відзначився голом.

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Маліновський отримав пас від Маріо Пашаліча та своїм фірмовим ударом з-за меж штрафного майданчика вразив ворота бідолашного Лечче. Це 5-й гол українця за Аталанту – в його активі 4 влучні удари в Серії А та один у Лізі чемпіонів.

Зауважимо, що у складі Лечче також на заміну з'явився Євген Шахов, який вийшов на 63-й хвилині.