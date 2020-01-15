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Гасперіні виділив основні причини прикрого вильоту Аталанти з Кубка Італії

15 січня 22:33 1401 Читать на русском
Гасперіні виділив основні причини прикрого вильоту Аталанти з Кубка Італії
Джан П'єро Гасперіні / Getty Images

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні підсумував виступ своєї команди у матчі 1/8 Кубка Італії проти Фіорентини (1:2).

11’ Патрік Кутроне
70’ Герман Пеццелла
84’ Поль Лірола
 
Йосіп Ілічіч 67’
11’ Патрік Кутроне
67’ Йосіп Ілічіч
70’ Герман Пеццелла
84’ Поль Лірола

"Дуже прикро вилітати з Кубка Італії після фіналу минулого сезону. На жаль, ми просто не відновили сили після Інтера. Фіорентина хотіла перемоги більше, а також мала більше палива в баках.

Асист Маліновського у відеоогляді матчу Фіорентина – Аталанта

Ми були дещо невпевнені в першому таймі, потім створили багато можливостей для гола, двічі влучили в каркас воріт, зокрема, був чудовий шанс у Маріо Пашаліча. Нашим головним завданням в цьому сезоні є хороший виступ у Серії А, а все, що ми отримаємо від Ліги чемпіонів – це вершки на торті", – наводить слова Гасперіні Rai Sport.

Нагадаємо, Аталанта пропустила вирішальний м'яч від Фіорентини, граючи у більшості. Українець Руслан Маліновський у звітній зустрічі відзначився асистом.

Фіорентина вибила Аталанту з Кубка Італії – "Богиня" втрачає стабільність, а Маліновський робить асист і тримає марку

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Фіорентина - Аталанта Кубок Італії Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Кубок Італії 2019/20 Італія Аталанта Аталанта
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