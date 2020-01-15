Гасперіні виділив основні причини прикрого вильоту Аталанти з Кубка Італії

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні підсумував виступ своєї команди у матчі 1/8 Кубка Італії проти Фіорентини (1:2).

"Дуже прикро вилітати з Кубка Італії після фіналу минулого сезону. На жаль, ми просто не відновили сили після Інтера. Фіорентина хотіла перемоги більше, а також мала більше палива в баках.

Асист Маліновського у відеоогляді матчу Фіорентина – Аталанта

Ми були дещо невпевнені в першому таймі, потім створили багато можливостей для гола, двічі влучили в каркас воріт, зокрема, був чудовий шанс у Маріо Пашаліча. Нашим головним завданням в цьому сезоні є хороший виступ у Серії А, а все, що ми отримаємо від Ліги чемпіонів – це вершки на торті", – наводить слова Гасперіні Rai Sport.

Нагадаємо, Аталанта пропустила вирішальний м'яч від Фіорентини, граючи у більшості. Українець Руслан Маліновський у звітній зустрічі відзначився асистом.

Фіорентина вибила Аталанту з Кубка Італії – "Богиня" втрачає стабільність, а Маліновський робить асист і тримає марку