Гасперини выделил основные причины досадного вылета Аталанты из Кубка Италии

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подытожил выступление своей команды в матче 1/8 Кубка Италии против Фиорентины (1:2).

"Очень жаль вылетать из Кубка Италии после финала прошлого сезона. К сожалению, мы просто не восстановили силы после Интера. Фиорентина хотела победы больше, а также имела больше топлива в баках.

Ассист Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта

Мы были несколько неуверенными в первом тайме, потом создали много возможностей для гола, дважды попали в каркас ворот, в частности, был отличный шанс у Марио Пашалича. Нашей главной задачей в этом сезоне является хорошее выступление в Серии А, а все, что мы получим от Лиги чемпионов – это сливки на торте", – приводит слова Гасперини Rai Sport.

Напомним, Аталанта пропустила решающий мяч от Фиорентины, играя в большинстве. Украинец Руслан Малиновский в отчетной встрече отличился ассистом.

Фиорентина выбила Аталанту из Кубка Италии – "Богиня" теряет стабильность, а Малиновский делает ассист и держит марку