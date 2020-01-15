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Гасперини выделил основные причины досадного вылета Аталанты из Кубка Италии

15 января 22:37 219 Читати українською
Гасперини выделил основные причины досадного вылета Аталанты из Кубка Италии
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подытожил выступление своей команды в матче 1/8 Кубка Италии против Фиорентины (1:2).

11’ Патрик Кутроне
70’ Герман Дронговскі
84’ Поль Лирола
 
Йосип Иличич 67’
11’ Патрик Кутроне
67’ Йосип Иличич
70’ Герман Дронговскі
84’ Поль Лирола

"Очень жаль вылетать из Кубка Италии после финала прошлого сезона. К сожалению, мы просто не восстановили силы после Интера. Фиорентина хотела победы больше, а также имела больше топлива в баках.

Ассист Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта

Мы были несколько неуверенными в первом тайме, потом создали много возможностей для гола, дважды попали в каркас ворот, в частности, был отличный шанс у Марио Пашалича. Нашей главной задачей в этом сезоне является хорошее выступление в Серии А, а все, что мы получим от Лиги чемпионов – это сливки на торте", – приводит слова Гасперини Rai Sport.

Напомним, Аталанта пропустила решающий мяч от Фиорентины, играя в большинстве. Украинец Руслан Малиновский в отчетной встрече отличился ассистом.

Фиорентина выбила Аталанту из Кубка Италии – "Богиня" теряет стабильность, а Малиновский делает ассист и держит марку

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Теги
Италия Аталанта Аталанта Фиорентина - Аталанта Кубок Италии Кубок Италии 2018/19 Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
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