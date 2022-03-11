"Маліновський та його родина переживають. Це стосується того, що він робить і чим живе. Треба сказати, що команда в цьому також неординарна, це важка річ. Ми проводимо багато часу усією командою, спостерігаючи за новинами.

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Забиті голи, можливо, викликають у нього посмішку. Руслан ніколи не відключається, ми завжди бачимо його з телефоном. Він отримує новини, працює, щоб допомогти всіма способами. У нього там родичі та друзі. Це приголомшило нас, можливо, навіть більше, ніж COVID. Це сильно вдарило по Бергамо", – сказав Гасперіні в ефірі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають відсіч ворогу. Наші футболісти за кордоном збирають гуманітарну допомогу та допомагають армії грішми.

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