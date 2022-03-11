Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини не остался в стороне от ужасов, которые принесла российская армия на территорию Украины.

"Малиновский и его семья переживают. Это касается того, что он делает и чем живет. Надо сказать, что команда в этом тоже неординарна, это тяжелая вещь. Мы проводим много времени всей командой, наблюдая за новостями.

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Забитые голы, возможно, вызывают у него улыбку. Руслан никогда не отключается, мы всегда видим его с телефоном. Он получает новости, работает, чтобы помочь всеми способами. У него там родственники и друзья. Это ошеломило нас, возможно, даже больше, чем COVID. Это сильно ударило по Бергамо", – сказал Гасперини в эфире Sky Sport Italia.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. ВСУ и подразделения территориальной обороны дают отпор врагу. Наши футболисты за границей собирают гуманитарную помощь и помогают армии деньгами.

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