Колишній нападник збірної України Роман Зозуля наголосив, що про дружбу з народом-окупантом не може бути й мови.

На трибунах стадіону Аталанти під час матчу 1/8 фіналу Ліги Європи вивісили банер, на якому зображені Руслан Маліновський та Алєксєй Міранчук. Очевидно, що це заклик до дружби між українцями та росіянами. Важливо пам'ятати, що Міранчук жодним чином публічно не засудив дії Путіна та його поплічників.

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Український нападник Фуенлабради Роман Зозуля чітко дав зрозуміти позицію будь-якого свідомого громадянина нашої держави. "Вони можуть ці плакати собі в дупу засунути. Ми їм ніколи не пробачимо цього", – написав Зозуля в коментарі під дописом "Брутального футболу".

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Вже понад два тижні окупаційні війська руйнують наші міста та вбивають невинних людей, серед яких діти та цивільні.

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