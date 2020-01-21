Гасперіні прокоментував сенсаційну поразку від СПАЛа – наставник Аталанти виділив головну проблему своєї команди

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні підсумував матч проти СПАЛа, у якому його команда зазнала несподіваної поразки.

"СПАЛ – хороша команда, незважаючи на їхнє нинішнє становище. Я знав, що вони в хорошій формі і готові показати щось особливе, щоб піднятися в таблиці. Щодо нас, то в кількох відрізках матчу ми виглядали не найкраще з точки зору інтенсивності, зосередженості та рішучості.

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У нас були можливості, але ми їх не добили. Декілька гравців показали не найкращу свою гру, і ми поплатилися за це. Найбільші проблеми у нас в обороні – ми залишаємо суперникам багато простору, часто буваємо пасивними у відборі, помиляємося, коли нас пресингують.

Після зимової перерви сезон став набагато важчим. Кожна команда зробить все можливе, щоб піднятися у турнірній таблиці, тож кожен наступний матч протягом наступних двох-трьох місяців буде справжньою битвою", – сказав Гасперіні в ефірі Sky Sport Italia.

Зазначимо, що після цієї поразки Аталанта продовжує перебувати поза межами зони Ліги чемпіонів – бергамаски посідають 5 місце у турнірній таблиці, відстаючи від Роми на 3 очки.

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