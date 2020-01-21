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Гасперіні прокоментував сенсаційну поразку від СПАЛа – наставник Аталанти виділив головну проблему своєї команди

07:30 555 Читать на русском
Гасперіні прокоментував сенсаційну поразку від СПАЛа – наставник Аталанти виділив головну проблему своєї команди
Джан П'єро Гасперіні / SKY Italia

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні підсумував матч проти СПАЛа, у якому його команда зазнала несподіваної поразки.

16’ Йосіп Ілічіч
 
Андреа Петанья 54’
Маттіа Валоті 60’
16’ Йосіп Ілічіч
54’ Андреа Петанья
60’ Маттіа Валоті

"СПАЛ – хороша команда, незважаючи на їхнє нинішнє становище. Я знав, що вони в хорошій формі і готові показати щось особливе, щоб піднятися в таблиці. Щодо нас, то в кількох відрізках матчу ми виглядали не найкраще з точки зору інтенсивності, зосередженості та рішучості.

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У нас були можливості, але ми їх не добили. Декілька гравців показали не найкращу свою гру, і ми поплатилися за це. Найбільші проблеми у нас в обороні – ми залишаємо суперникам багато простору, часто буваємо пасивними у відборі, помиляємося, коли нас пресингують.

Після зимової перерви сезон став набагато важчим. Кожна команда зробить все можливе, щоб піднятися у турнірній таблиці, тож кожен наступний матч протягом наступних двох-трьох місяців буде справжньою битвою", – сказав Гасперіні в ефірі Sky Sport Italia.

Зазначимо, що після цієї поразки Аталанта продовжує перебувати поза межами зони Ліги чемпіонів – бергамаски посідають 5 місце у турнірній таблиці, відстаючи від Роми на 3 очки.

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Аталанта Аталанта Італія Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Аталанта - СПАЛ
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