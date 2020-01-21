Гасперини прокомментировал сенсационное поражение от спала – тренер Аталанты выделил главную проблему своей команды

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подытожил матч против СПАЛа, в котором его команда потерпела неожиданное поражение.

"СПАЛ – хорошая команда, несмотря на их нынешнее положение. Я знал, что они в хорошей форме и готовы показать что-то особенное, чтобы подняться в таблице. Что касается нас, то в нескольких отрезках матча мы выглядели не лучше с точки зрения интенсивности, сосредоточенности и решительности.

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У нас были возможности, но мы их не добили. Несколько игроков показали не лучшую свою игру, и мы поплатились за это. Главные проблемы у нас в обороне – мы оставляем соперникам много пространства, часто бываем пассивными в отборе, ошибаемся, когда нас прессингуют.

После зимнего перерыва сезон стал намного тяжелее. Каждая команда сделает все возможное, чтобы подняться в турнирной таблице, поэтому каждый следующий матч в течение следующих двух-трех месяцев будет настоящей битвой", – сказал Гасперини в эфире Sky Sport Italia.

Отметим, что после этого поражения Аталанта продолжает находиться за пределами зоны Лиги чемпионов – бергамаски занимают 5 место в турнирной таблице, отставая от Ромы на 3 очка.

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