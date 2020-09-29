"Сьогодні тільки Ювентус та Інтер можуть говорити про Скудетто. Може, ще Наполі. Ми постараємося показати наш максимум, але важливо те, що наші ідеї залишаються зрозумілими.

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Завдяки тому, що було зроблено за останні роки, нас чекає захоплюючий матч. Він цінний настільки, ніби відбувається в кінці сезону. Обидві команди зроблять все, щоб перемогти. Не буває двох однакових ігор. Ми точно не зрадимо нашому командному духу.

Лаціо – це збалансована у всіх зонах команда. Ще сильнішими їх роблять такі форварди як Іммобіле і Корреа, а також Мілінковіч-Савіч і Луїс Альберто", – цитує Гасперіні Football Italia.

У новому сезоні Серії А Аталанта провела лише поєдинок проти Торіно (4:2), зустріч з Лаціо відбудеться 30 вересня, початок о 21:45.

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