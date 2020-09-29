"Сегодня только Ювентус и Интер могут говорить о Скудетто. Может, еще Наполи. Мы постараемся показать наш максимум, но важно то, что наши идеи остаются понятными.

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Благодаря тому, что было сделано за последние годы, нас ждет захватывающий матч. Он ценен настолько, будто происходит в конце сезона. Обе команды сделают все, чтобы победить. Не бывает двух одинаковых игр. Мы точно не предадим наш командный дух.

Лацио – это сбалансированная во всех зонах команда. Еще сильнее их делают такие форварды как Иммобиле и Корреа, а также Милинкович-Савич и Луис Альберто", – цитирует Гасперини Football Italia.

В новом сезоне Серии А Аталанта провела лишь поединок против Торино (4:2), встреча с Лацио состоится 30 сентября, начало в 21:45.

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