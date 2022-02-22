Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні отримав чергову дискваліфікацію за надмірну емоційність під час матчів.

Головний тренер бергамасків повинен сплатити 10 тисяч євро штрафу і не зможе керувати командою у поєдинку 27 туру Серії А проти Сампдорії, інформує Football Italia.

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Гасперіні образив рефері Даніеле Довері, який працював на матчі Аталанти і Фіорентини (0:1). Суддя з подачі VAR скасував гол Руслана Маліновського через неоднозначний офсайд партнера. Гасперіні з цим рішенням категорично не погоджувався і отримав від Довері червону картку за надмірні емоції.

Нагадаємо, Аталанта не може виграти у 5 матчах чемпіонату поспіль і випала із зони Ліги чемпіонів.

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