Гасперіні дізнався наслідки своєї істерики після "вкраденого" гола Маліновського
Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні отримав чергову дискваліфікацію за надмірну емоційність під час матчів.
Головний тренер бергамасків повинен сплатити 10 тисяч євро штрафу і не зможе керувати командою у поєдинку 27 туру Серії А проти Сампдорії, інформує Football Italia.
Моурінью отримав дискваліфікацію на матчі проти українців – покарання за циркову виставу на адресу судді
Гасперіні образив рефері Даніеле Довері, який працював на матчі Аталанти і Фіорентини (0:1). Суддя з подачі VAR скасував гол Руслана Маліновського через неоднозначний офсайд партнера. Гасперіні з цим рішенням категорично не погоджувався і отримав від Довері червону картку за надмірні емоції.
Нагадаємо, Аталанта не може виграти у 5 матчах чемпіонату поспіль і випала із зони Ліги чемпіонів.
Кейн повернув Пепа на землю, Маліновському не дали врятувати Аталанту, Барселона набирає міці – огляд вікенду