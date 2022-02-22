Гасперини узнал последствия своей истерики после "украденного" гола Малиновского
Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини получил очередную дисквалификацию за чрезмерную эмоциональность во время матчей.
Главный тренер бергамасков должен оплатить 10 тысяч евро штрафа и не сможет руководить командой в поединке 27 тура Серии А против Сампдории, сообщает Football Italia.
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Гасперини оскорбил рефери Даниэле Довери, работавшего на матче Аталанты и Фиорентины (0:1). Судья с подачи VAR отменил гол Руслана Малиновского из-за неоднозначного офсайда партнера. Гасперини с этим решением категорически не соглашался и получил от Довери красную карточку за чрезмерные эмоции.
Напомним, Аталанта не может выиграть в 5 матчах чемпионата подряд и выпала из зоны Лиги чемпионов.
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