Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини получил очередную дисквалификацию за чрезмерную эмоциональность во время матчей.

Главный тренер бергамасков должен оплатить 10 тысяч евро штрафа и не сможет руководить командой в поединке 27 тура Серии А против Сампдории, сообщает Football Italia.

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Гасперини оскорбил рефери Даниэле Довери, работавшего на матче Аталанты и Фиорентины (0:1). Судья с подачи VAR отменил гол Руслана Малиновского из-за неоднозначного офсайда партнера. Гасперини с этим решением категорически не соглашался и получил от Довери красную карточку за чрезмерные эмоции.

Напомним, Аталанта не может выиграть в 5 матчах чемпионата подряд и выпала из зоны Лиги чемпионов.

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