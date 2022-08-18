Головна причина такого рішення – конфлікт між українцем і Джан П'єро Гасперіні, стверджує інсайдер Мікеле Крішітелло.

Маліновський отримав несподівану пропозицію з Франції – переговори вже тривають

Маліновський серйозно посварився з головним тренером 29 липня під час спарингу проти Ньюкасла, який команда мінімально програла. Керівництво Аталанти вважало хавбека недоторканним гравцем, але рішення Гасперіні залишають вирішальними в клубі. Раніше щось схоже траплялося з головною зіркою – Папу Гомесом, який пішов проти наставника і дуже скоро вирушив у Севілью. Тепер бергамаски активно шукають покупця, щоб витиснути зі складної ситуації Маліновського максимальну фінансову вигоду.

До закриття трансферного вікна залишається майже 2 тижні, тому Аталанта має ще достатньо часу для вдалого продажу українця, якого оцінили у 20 млн євро.

Дружина Маліновського підтвердила можливість відходу хавбека з Аталанти: "Прикро, але таке футбольне життя"