Главный тренер Аталанты намекнул, что не слишком доволен результативностью Руслана Малиновского в прошлом сезоне. Как известно, украинский полузащитник близок к уходу из клуба.

"Малиновский сумел очень хорошо адаптироваться. За время выступлений в Аталанте он был удивительным. Я использовал его и в полузащите, и в качестве плеймейкера. Он сумел освоиться на необычной для себя позиции.

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Но это правильно, что Аталанта ищет игрока, который может забивать больше 6 голов в год. Малиновский был важным футболистом в Украине и Бельгии, и стал таким для меня. Он сумел адаптироваться, но я считаю правильным, что на трансферном рынке мы ищем футболистов, которые больше подходят команде", – цитирует Гасперини Calcio Atalanta.

Отметим, что за три года в команде Гасперини Малиновский сыграл 129 матчей, забил 29 голов и 27 раз ассистировал партнерам. Его контракт с итальянским клубом действует еще год, а бергамаски просят за него 20-22 миллиона евро.

Недавно появилась информация о конфликте Руслана с Джан Пьеро Гасперини, который, похоже, приводит к трансферу украинца. Среди заинтересованных клубов, желающих подписать 29-летнего хавбека сборной Украины, называют Марсель, Тоттенхэм, Ньюкасл и Ноттингем Форест.

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