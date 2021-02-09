"Коли я залишився один біля лікарняного ліжка і він помер, я стрибнув на ліжко і вдарив його. Я бив його головою і кулаком. А потім просто лежав і обіймав його 45 хвилин.

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Я сумую за ним по суботах, хоча він завжди був дуже холодний до мене. Він розмовляв з ким завгодно, але не зі мною.

Я любив возити його з собою по всьому світу, коли грав. Зараз зі мною все гаразд і згадую хороші часи. Ймовірно, хороших моментів було більше, ніж поганих", – цитує Гаскойна The Sun.

Нагадаємо, Гаскойн тривалий час лікувався від алкозалежності. У своїй кар'єрі він провів 57 матчів за збірну Англії, у складі якої став бронзовим призером Євро-1996.

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