"Когда я остался один у больничной койки и он умер, я прыгнул на кровать и ударил его. Я бил его головой и кулаком. А потом просто лежал и обнимал его 45 минут.

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Я скучаю по нему по субботам, хотя он всегда был очень холоден ко мне. Он разговаривал с кем угодно, но не со мной.

Я любил возить его с собой по всему миру, когда играл. Сейчас со мной все в порядке и вспоминаю хорошие времена. Вероятно, хороших моментов было больше, чем плохих", – цитирует Гаскойна The Sun.

Напомним, Гаскойн длительное время лечился от алкозависимости. В своей карьере он провел 57 матчей за сборную Англии, в составе которой стал бронзовым призером Евро-1996.

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