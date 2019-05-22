Гарсія оголосив, що покине посаду наставника Марселя

Головний тренер Марселя Руді Гарсія визначився зі своїм майбутнім.

"Я вирішив піти і повідомив про це президенту клубу. Він прийняв мою відставку", – передає слова Руді Гарсії офіційний сайт французького клубу.

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55-річний фахівець очолив Марсель у жовтні 2016-го року. У минулому році повідомлялося, що його контракт продовжений до 2021 року.

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За тур до закінчення поточного сезону Марсель посідає 6-е місце у чемпіонаті Франції та не має шансів позмагатись за єврокубкові місця.