Гарсия объявил, что покинет пост наставника Марселя

Главный тренер Марселя Руди Гарсия определился со своим будущим.

"Я решил уйти и сообщил об этом президенту клуба. Он принял мою отставку", – передает слова Руди Гарсии официальный сайт французского клуба.

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55-летний специалист возглавил Марсель в октябре 2016 года. В прошлом году сообщалось, что его контракт продлен до 2021 года.

Руди Гарсия покинет Марсель в конце сезона, – СМИ

За тур до окончания текущего сезона Марсель занимает шестое место в чемпионате Франции и не имеет шансов побороться за еврокубковые места.