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Руді Гарсія покине Марсель у кінці сезону, – ЗМІ

19 травня 12:01 194 Читать на русском
Руді Гарсія покине Марсель у кінці сезону, – ЗМІ
Руді Гарсія / AFP

Керівництво французького Марселя збирається звільнити головного тренера Руді Гарсію після завершення сезону в Лізі 1.

55-річний тренер буде звільнений через вимоги вболівальників, повідомляє Le Journal du Dimanche.

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Менеджмент Марселя вже ухвалив рішення про звільнення Гарсії, але наразі домовляється про компенсацію за достроковий розрив контракту. Звільнення наставника може коштувати Олімпіку 10 млн євро, адже лише в жовтні Руді Гарсія продовжив контракт з Марселем до 2021 року.

За тур до кінця французької першості провансальці займають 6-те місце в турнірній таблиці та втратили всі шанси на вихід у єврокубки. Минулого сезону Марсель фінішував четвертим і вийшов до фіналу Ліги Європи, але там поступився мадридському Атлетіко.

Руді Гарсія працює із Олімпіком із 2016 року. Раніше він тренував Сент-Етьєн, Діжон, Ле Ман, Лілль та італійську Рому. Найбільшого успіху фахівець досягнув із Ліллем – у сезоні 2010/11 "доги" під керівництвом Гарсії оформили дубль.

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Франція Марсель Марсель Руді Гарсія Руді Гарсія
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