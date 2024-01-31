"Я добре пам'ятаю Гармаша в молодості, коли очолював Динамо. Денис відпрацьовував від штрафного до штрафного, був хороший у відбираннях. Це його головна перевага. Але я не впевнений, що він це зможе робити в харківському клубі. Будемо дивитися.

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Складно говорити про перспективи, адже Гармашу вже 33 роки. Мені здається, йому треба вже завершувати, якщо його кар'єра складається таким чином. Він непоганий футболіст і якщо набере фізичні кондиції та буде відпрацьовувати, то, можливо, у нього вийде ще пограти.

Але йому потрібні хороші партнери для підтримки, а Металіст 1925 – це молодий клуб, який тільки розвивається", – цитує Сабо Sport-express.ua.

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