"Я хорошо помню Гармаша в молодости, когда возглавлял Динамо. Денис отрабатывал от штрафной до штрафной, был хорош в отборах. Это его главное преимущество. Но я не уверен, что он это сможет делать в харьковском клубе. Будем смотреть.

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Сложно говорить о перспективах, ведь Гармашу уже 33 года. Мне кажется, ему нужно уже завершать, если его карьера складывается таким образом. Он неплохой футболист и если наберет физические кондиции и будет отрабатывать, возможно, у него выйдет еще поиграть.

Но ему нужны хорошие партнеры для поддержки, а Металлист 1925 – это молодой только развивающийся клуб", – цитирует Сабо Sport-express.ua.

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