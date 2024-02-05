"Ми ж їздили на багато неофіційних турнірів – просто зібрали збірну і поїхали на турнір. Спочатку була U-16, U-17, U-19 і так далі. 2008 рік, ми вже відіграли перше Євро, нас там усі подрючили – група була з Німеччиною, Іспанією та Францією. Тоні Кроос, Боян Кркіч, де Хеа рвали нас.

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Поїхали на турнір в Чехію, граємо якусь гру, не пам'ятаю. Щось у Гармаша не йде – з центра поля хотів забити, як завжди. Заходимо в роздягальню, Юрій Миколайович Калітвінцев щось там пояснює. Я пішов у туалет, а там кум стоїть і б'ється головою об стінку. Кажу: "Що таке?", а він: "Не йде гра". Просто стоїть і б'ється головою.

Він зараз якщо буде дивитися, то подумає, що я марю, але ні. Таке дуже часто було", – розповів Білий в ефірі "Брутального футболу".

Нагадаємо, у 2009 році Білий та Гармаш стали чемпіонами Європи у складі збірної України U-19.

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