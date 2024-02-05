"Мы же ездили на много неофициальных турниров – просто собрали сборную и поехали на турнир. Сначала была U-16, U-17, U-19 и так далее. 2008 год, мы уже отыграли первое Евро, нас там все подрючили – группа была с Германией, Испанией и Францией. Тони Кроос, Боян Кркич, де Хеа рвали нас.

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Поехали на турнир в Чехию, играем какую-то игру, не помню. Что-то у Гармаша не идет – с центра поля хотел забить, как всегда. Заходим в раздевалку, Юрий Николаевич Калитвинцев что-то там объясняет. Я пошел в туалет, а там кум стоит и бьется головой о стенку. Говорю: "Что такое?", а он: "Не идет игра". Просто стоит и бьется головой.

Он сейчас если будет смотреть, то подумает, что я брежу, но нет. Такое очень часто было", – рассказал Белый в эфире "Брутального футбола".

Напомним, в 2009 году Белый и Гармаш стали чемпионами Европы в составе сборной Украины U-19.

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