Денис Гармаш вперше вийшов у складі Осієка у товариському матчі проти Академії Пушкаш (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Товариський матч

Осієк (Хорватія) – Академія Пушкаша (Угорщина) – 1:1

Голи: Дуарте, 12 – Грубер, 6

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Аби заповнити паузу, викликану матчами збірних, Осієк провів спаринг з угорською Академією Пушкаша. Гості першими вийшли вперед вже на 6-й хвилині: Сойсало пройшов правим флангом, увірвався у штрафний і відпасував на Грубера, який замкнув у сітку з близької відстані. Осієк швидко відігрався: Дуарте після навісу з кутового від Ловріча головою вгатив сферу у сітку.

На 58-й хвилині на полі вперше з'явився український півзахисник Денис Гармаш, який замінив Ловріча. Саме він став героєм Осієка у другому таймі, врятувавши ворота своєї команди після фактично єдиного моменту у гостей – удару Мейджора.

Нагадаємо, Гармаш підписав з хорватами однорічний контракт з опцією продовження ще на сезон.

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