Денис Гармаш впервые вышел в составе Осиека в товарищеском матче против Академии Пушкаш (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Осиек (Хорватия) – Академия Пушкаша (Венгрия) – 1:1

Голы: Дуарте, 12 – Грубер, 6

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Чтобы заполнить паузу, вызванную матчами сборных, Осиек провел спарринг с перволиговой Академией Пушкаш. Гости первыми вышли вперед уже на 6-й минуте: Сойсало прошел по правому флангу, ворвался в штрафную и отпасовал на Грубера, который замкнул в сетку с близкого расстояния. Осиек быстро отыгрался: Дуарте после навеса с углового от Ловрича головой вколотил сферу в сетку.

На 58-й минуте на поле впервые появился украинский полузащитник Денис Гармаш, который заменил Ловрича. Именно он стал героем Осиека во втором тайме, спасая ворота своей команды после фактически единственного момента у гостей – удара Мейджора.

Напомним, Гармаш подписал с хорватами однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.

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