Гармаш розповів про атмосферу в Динамо після невдачі у матчі з Десною

Півзахисник Динамо Денис Гармаш оцінив психологічний стан команди після домашньої поразки від Десни.

"Нічого не відбувається, все нормально, атмосфера хороша. Тренуємося, працюємо. Збірники приїхали 3 дні тому, всі зібралися. Налаштовувалися на матч, але результат не вдався.

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Думаю, наступний матч вже виграємо, дітися вже нікуди. У нас затягується період, третій рік вже не можемо виграти 5 або 6 матчів саме в цей період", – сказав Гармаш в коментарі програмі Профутбол.

Нагадаємо, Динамо поразкою від Десни (1:2) продовжило свою безвиграшну серію в чемпіонаті до чотирьох матчів.

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