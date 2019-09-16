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Гармаш розповів про атмосферу в Динамо після невдачі у матчі з Десною

15:35 982 Читать на русском
Гармаш розповів про атмосферу в Динамо після невдачі у матчі з Десною
Денис Гармаш / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Денис Гармаш оцінив психологічний стан команди після домашньої поразки від Десни.

49’ Артем Бєсєдін
 
Владислав Калітвінцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калітвінцев
49’ Артем Бєсєдін
56’ Олександр Філіппов

"Нічого не відбувається, все нормально, атмосфера хороша. Тренуємося, працюємо. Збірники приїхали 3 дні тому, всі зібралися. Налаштовувалися на матч, але результат не вдався.

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Думаю, наступний матч вже виграємо, дітися вже нікуди. У нас затягується період, третій рік вже не можемо виграти 5 або 6 матчів саме в цей період", – сказав Гармаш в коментарі програмі Профутбол.

Нагадаємо, Динамо поразкою від Десни (1:2) продовжило свою безвиграшну серію в чемпіонаті до чотирьох матчів.

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Теги
Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Динамо Динамо - Десна
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