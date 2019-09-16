Гармаш розповів про атмосферу в Динамо після невдачі у матчі з Десною

Україна — 15:58 53
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"У Динамо революційна ситуація", або Що команда сказала Михайличенку: реакція соцмереж на новий тренерський антирекорд
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Динамо – Мальме: матч Ліги Європи буде обслуговувати фартовий для шведів арбітрЛіга Європи — 14:55 421
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Шахтар отримає чималий грошовий бонус від УЄФА за участь в єврокубкахЛіга чемпіонів — 12:30 2257
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Зінченко і Ко "коронують" Ліверпуль, рекордна молодь Барселони, а новий імідж не допоміг Ювентусу: підсумки євровікендуСвіт — 11:39 3172
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Президент Гірника-Спорт звинуватив Мазяра у організації договірних матчів – тренер вже покинув командуПерша ліга — 10:33 2269