Динамо видало свій найгірший старт у чемпіонаті України

Після домашньої поразки від Десни київське Динамо оновило вкрай неприємний антирекорд.

Столичний гранд показав свій найгірший результат у стартових шести матчах за всі роки незалежної України, інформує Динамомания.

Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

До цього найнижчий показник був зафіксований на початку чемпіонату-2007/08. Тоді команда Анатолія Дем’яненка здобула лише 9 очок у стартових шести турах. Але підопічні Олексія Михайличенка встановили новий орієнтир – після поразки від Десни у них залишилось вісім пунктів після тих-таки шести матчів.

Слід зауважити, що матч проти сіверян був зіграний в рамках 7 туру УПЛ 2019/20, однак Динамо пропустило матч 4 туру з Маріуполем, тому у киян на одну гру менше, ніж у більшості команд чемпіонату.

Найгірші старти Динамо в історії чемпіонатів України (після шести зіграних матчів):

1. 2019/20 – 8 очок (2 перемоги, 2 нічиї, 2 поразки).

2. 2007/08 – 9 (2 перемоги, 3 нічиї, 1 поразка)

3. 1992/93 – 10 (3 перемоги, 1 нічия, 2 поразки), 2013/14 – 10 (3 перемоги, 1 нічия, 2 поразки)

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