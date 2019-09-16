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Динамо видало свій найгірший старт у чемпіонаті України

08:25 5814 Читать на русском
Динамо видало свій найгірший старт у чемпіонаті України
Олексій Михайличенко / Фото ФК Динамо

Після домашньої поразки від Десни київське Динамо оновило вкрай неприємний антирекорд.

49’ Артем Бєсєдін
 
Владислав Калітвінцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калітвінцев
49’ Артем Бєсєдін
56’ Олександр Філіппов

Столичний гранд показав свій найгірший результат у стартових шести матчах за всі роки незалежної України, інформує Динамомания.

Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

До цього найнижчий показник був зафіксований на початку чемпіонату-2007/08. Тоді команда Анатолія Дем’яненка здобула лише 9 очок у стартових шести турах. Але підопічні Олексія Михайличенка встановили новий орієнтир – після поразки від Десни у них залишилось вісім пунктів після тих-таки шести матчів.

Слід зауважити, що матч проти сіверян був зіграний в рамках 7 туру УПЛ 2019/20, однак Динамо пропустило матч 4 туру з Маріуполем, тому у киян на одну гру менше, ніж у більшості команд чемпіонату.

Найгірші старти Динамо в історії чемпіонатів України (після шести зіграних матчів):

1. 2019/20 – 8 очок (2 перемоги, 2 нічиї, 2 поразки).

2. 2007/08 – 9 (2 перемоги, 3 нічиї, 1 поразка)

3. 1992/93 – 10 (3 перемоги, 1 нічия, 2 поразки), 2013/14 – 10 (3 перемоги, 1 нічия, 2 поразки)

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Динамо - Десна Динамо Динамо Головне Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Анатолій Дем'яненко
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