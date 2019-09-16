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Гармаш рассказал об атмосфере в Динамо после неудачи в матче с Десной

15:35 355 Читати українською
Гармаш рассказал об атмосфере в Динамо после неудачи в матче с Десной
Денис Гармаш / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Денис Гармаш оценил психологическое состояние команды после домашнего поражения от Десны.

49’ Артем Беседин
 
Владислав Калитвинцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калитвинцев
49’ Артем Беседин
56’ Олександр Філіппов

"Ничего не происходит, все нормально, атмосфера хорошая. Тренируемся, работаем. Сборники приехали 3 дня назад, все собрались. Настраивались на матч, но результат не удался.

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Думаю, следующий матч уже выиграем, деваться уже некуда. У нас затягивается период, третий год уже не можем выиграть 5 или 6 матчей именно в этот период", – сказал Гармаш в комментарии программе Профутбол.

Напомним, Динамо поражением от Десны (1:2) продолжило свою безвыигрышную серию в чемпионате до четырех матчей.

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Динамо Киев - Десна Динамо Киев Динамо Киев Денис Гармаш Денис Гармаш
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