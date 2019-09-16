Гармаш рассказал об атмосфере в Динамо после неудачи в матче с Десной

Полузащитник Динамо Денис Гармаш оценил психологическое состояние команды после домашнего поражения от Десны.

"Ничего не происходит, все нормально, атмосфера хорошая. Тренируемся, работаем. Сборники приехали 3 дня назад, все собрались. Настраивались на матч, но результат не удался.

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Думаю, следующий матч уже выиграем, деваться уже некуда. У нас затягивается период, третий год уже не можем выиграть 5 или 6 матчей именно в этот период", – сказал Гармаш в комментарии программе Профутбол.

Напомним, Динамо поражением от Десны (1:2) продолжило свою безвыигрышную серию в чемпионате до четырех матчей.

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