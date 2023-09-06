Український півзахисник Денис Гармаш продовжить кар'єру в Осієку, повідомляє офіційний сайт клубу.

Сидорчук офіційно перейшов з Динамо до аутсайдера чемпіонату Бельгії – доведеться грати з росіянином

33-річний хавбек перейшов у хорватський клуб у статусі вільного агента і підписав однорічний контракт з опцією продовження ще на сезон. У новій команді він виступатиме під номером 19.

Нагадаємо, Гармаш – вихованець Динамо. У структурі київського клубу перебував з 2007 року. З січня по серпень 2020-го грав в оренді за турецький Різеспор. Влітку "біло-сині" відлучили Дениса від тренувань з основою попри контракт ще на два роки.

Загалом за першу команду Динамо награв 361 матч, відзначився 54 голами та 45 асистами. Колекція клубних трофеїв – 3 титули чемпіона України, 4 Кубки України та 4 Суперкубки. У футболці збірної України забив 2 голи у 31 поєдинку. Transfermarkt оцінює його в 1,2 млн євро.

До слова, Осієк після 6-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Хорватії на другій сходинці, набравши 11 очок.

Динамо і десять друзів у одній біді – найкращі клуби, які пропустять сезон Ліги чемпіонів