Півзахисник Динамо Денис Гармаш, скоріше за все, покине київський клуб, повідомляє Динамо Киев Inside.

Захисник Динамо офіційно перейшов у Львів

32-річному футболісту активно підшукують варіанти. Серед основних називають чемпіонати Кіпру, Греції та Туреччини (вчорашня трагедія у Південній Туреччині вносить корективи). До слова, контракт Гармаша з Динамо чинний до 30 червня 2025 року, а Transfermarkt оцінює його у 1,5 млн євро.

Окрім того, джерело анонсує появу у команді Мірчі Луческу вже найближчим часом нового нападника. Зазначається, що це досвідчений виконавець, однак прізвище його не надто відоме широкому загалу.

Нагадаємо, напередодні Динамо, попри землетруси, зіграло товариський матч з північномакедонською Шкендією і завершило перший збір. Гравці отримали три дні відпочинку і повернуться до роботи 10 лютого.

Динамо продовжило переможну серію на зборах – гол Лонвейка гарантував важкий успіх проти Шкендії