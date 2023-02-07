Гармаш може покинути Динамо – джерело назвало три варіанти для півзахисника і анонсувало прихід форварда
Мірча Луческу продовжує комплектувати склад команди до другої частини сезону.
Півзахисник Динамо Денис Гармаш, скоріше за все, покине київський клуб, повідомляє Динамо Киев Inside.
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32-річному футболісту активно підшукують варіанти. Серед основних називають чемпіонати Кіпру, Греції та Туреччини (вчорашня трагедія у Південній Туреччині вносить корективи). До слова, контракт Гармаша з Динамо чинний до 30 червня 2025 року, а Transfermarkt оцінює його у 1,5 млн євро.
Окрім того, джерело анонсує появу у команді Мірчі Луческу вже найближчим часом нового нападника. Зазначається, що це досвідчений виконавець, однак прізвище його не надто відоме широкому загалу.
Нагадаємо, напередодні Динамо, попри землетруси, зіграло товариський матч з північномакедонською Шкендією і завершило перший збір. Гравці отримали три дні відпочинку і повернуться до роботи 10 лютого.
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