Захисник Динамо Денис Кузик продовжить кар'єру у Львові, повідомляє офіційний сайт "синьо-золотих левів".

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20-річний оборонець виступатиме за команду Олега Дулуба на правах оренди до кінця сезону. Денис обрав собі футболку з 17-м номером.

Нагадаємо, Кузик – вихованець Динамо. В УПЛ дебютував у складі Чорноморця, за який виступав в оренді у першій половині сезону 2021/22. Минулий рік провів у складі Колоса. У поточному розіграші чемпіонату зіграв за "хліборобів" у 4 матчах. Також в активі гравця поєдинки за молодіжну збірну України U-17, U-18 та U-21.

Контракт Ореста з Динамо чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

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