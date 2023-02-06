Товариський матч

Динамо – Шкендія – 1:0

Гол: Лонвейк, 45

Динамо (перший тайм): Нещерет – Дубінчак, Боль, Дячук, Караваєв – Андрієвський, Гармаш, Лонвейк – Пашко, Кабаєв, Пономаренко.

Динамо (другий тайм): Нещерет – Дубінчак, Бурда, Попов, Малиш – Царенко, Сидорчук, Василець – Беніто, Горбач, Волошин

Шостий спаринг киян перебував під загрозою зриву через землетрус у Туреччині. Влада скасувала усі спортивні змагання, але зборів іноземних клубів це не стосується. Тим більше, що вони базуються у відносно безпечній частині країни. Відтак, матч Динамо – Шкендія, як і планувалося, розпочався о 16:00. Перед стартовим свистком футболісти влаштували хвилину мовчання в пам'ять про загиблих, кількість яких постійно збільшується.

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Для "біло-синіх" звітний спаринг став уже шостим. До цього підопічні Мірчі Лусеску програли Рапіду (0:4) та Марібору (0:2), розписали нічию з Аустрією (2:2), обіграли Унірю Деж (5:1) та Вайле (2:0). Дві перемоги були здобуті в останніх матчах. Сьогодні головний тренер зі старту випустив далеко неосновний склад, зупинивши вибір на поєднанні досвідчених та молодих футболістів.

Шкендія не настільки активна на зборах, хоча й регулярний сезон у македонців відновиться значно раніше – через 2 тижні. Товариські матчі поки не приносили команді позитивних емоцій. Перемог поки не було (2 нічиї і поразка). Сьогодні Катіп Османі взяв приклад із Мірчі Луческу й також випустив неосновний склад. Кадрові рішення тренерів визначили перебіг першого тайму. Командам помітно не вистачало злагодженості у взаємодіях. Багато перехідних фаз, які зовсім не призводили до гостроти.

Македонці більше атакували флангами, переважно через зону Дубінчака (Владислав не встигав і дуже швидко "підсів" на жовту картку. У більшості випадків спроби Шкендії завершувалися навісом до 11-метрвої позначки і намаганнями пробити головою. Без проблем для Нещерета, іноді вдавалося заробити кутовий. Один із таких ледь не став гольовим. Після подачі пробивав Бейтулай і влучив у стійку! Добивав Рамадані – значно вище воріт.

Цей момент на 30-й хвилині міг так і залишитися єдиним гострим у першому таймі. Шкендія справді грала трішки активніше, але перед самісінькою перервою наварила. Розіграш від голкіпера призвів до перехоплення у високій позиції. М'яч дістався Лонвейку, який із напівкола чітко пробив у кут воріт. Арбітр зафіксував гол і відразу відправив команди у роздягальні.

На другий тайм Мірча Луческу випустив інший склад, але ситуація не покращилася. Динамо лічені рази зайшло у чужий штрафний майданчик і взагалі не било по воротах. Загострювати намагався лише Беніто, якому катастрофічно не вистачає взаєморозуміння з партнерами. "Біло-сині" виглядали слабко на фоні зіграного суперника.

А от Шкендія мала кілька хороших нагод відігратися. Дубінчак обрізав команду на фланзі, після чого македонці розіграли класну комбінацію з виходом сам на сам проти Нещерета. Воротар Динамо виграв дуель, зупинивши м'яч ногами. Руслану ще не раз довелося рятувати ворота. Хасані виграв підбирання на лінії штрафного майданчика та пробив під поперечину – 21-річний голкіпер перевів на кутовий. Згодом парирував ще один удар капітана Шкендії.

Динамо все ж відстояло перемогу, хоча на останніх хвилинах виникла пожежа перед воротами. Це третій поспіль успіх киян, які перед тим обіграли Унірю та Вайле.