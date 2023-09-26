Кубок Хорватії, 1/16 фіналу

Кутєво – Осієк – 1:4

Голи: Антуновіч, 18 – Ловріч, 27, Цакташ, 45+1, Браліч, 53, М'єрес, 90+1

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Осієк впевнено вийшов в 1/8 фіналу Кубка Хорватії, здолавши нижчоліговий Кутєво. Хоча все починалось не так безбарвно. В середині першого тайму господарі зухвало вийшли вперед, привівши до тями іменитого суперника. Ловріч за трохи відновив статус-кво, а на перерву гості пішли перемагаючи. Після відпочинку Осієк дав зрозуміти, що без перемоги не поїде, а вже у доданий час завершив розгром.

Український півзахисник Денис Гармаш з'явився на полі на 60-й хвилині і вже за трохи мав шанс відзначитись – сфера пролетіла поруч із правою стійкою. На 80-й хвилині екс-зірка Динамо вдруге був близьким до успіху (м'яч пройшов впритирку з каркасом воріт), а згодом після його двох ударів суперника врятував голкіпер. Олександр Драмбаєв, який також захищає кольори Осієка, участі в матчі не брав.

Нагадаємо, для Гармаша ця перемога стала першою за хорватський клуб – до цього в його доробку була поразка і нічия.

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