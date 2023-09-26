Кубок Хорватии, 1/16 финала

Кутьево – Осиек – 1:4

Голы: Антунович, 18 – Ловрич, 27, Цакташ, 45+1, Бралич, 53, Мьерес, 90+1

Александрия выбила Рух из Кубка Украины благодаря автоголу капитана в добавленное время – нелогичная победа Ротаня и Ко

Осиек уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Хорватии, одолев низшелиговый Кутьево. Хотя все начиналось не так бесцветно. В середине первого тайма хозяева дерзко вышли вперед, приведя в чувство именитого соперника. Ловрич вскоре восстановил статус-кво, а на перерыв гости ушли побеждая. После отдыха Осиек дал понять, что без победы не уедет, а уже в добавленное время завершил разгром.

Украинский полузащитник Денис Гармаш появился на поле на 60-й минуте и уже вскоре имел шанс отличиться – сфера пролетела рядом с правой стойкой. На 80-й минуте экс-звезда Динамо во второй раз был близок к успеху (мяч прошел впритирку с каркасом ворот), а затем после его двух ударов соперника спас голкипер. Александр Драмбаев, который также защищает цвета Осиека, участия в матче не принимал.

Напомним, для Гармаша эта победа стала первой за хорватский клуб – до этого в его активе было поражение и ничья.

Луческу пристыжает Шахтер, открытие Динамо, которое может принести миллионы – сенсационные лидеры УПЛ рвутся в Европу