"Гармаш – непередбачуваний гравець: якщо отримав картку, то матч для нього завершений", – Хацкевич

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про співпрацю із Денисом Гармашом.

"Найбільший штраф заплатив Денис Гармаш за вилучення у чвертьфіналі Кубка України за удар Мораєса. Це була досить серйозна сума. Не п'ятизначна, але чимала. Денис – непередбачуваний гравець, як для суперника, так і для своєї команди. Дуже хороший футболіст.

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Перед від'їздом на збори до Австрії з ним поспілкувався Григорій Суркіс. Через нього страждав не тільки я, а й тренери, які були до мене. Він міг дозволити собі те, що не можна було собі дозволяти, особливо в таких принципових матчах.

Наприклад матч з Лаціо: 2:2 на виїзді, все здорово, а він підходить до судді. Ми весь час запитуємо у нього, якою мовою ти спілкуєшся з арбітрами? Він каже, що вони його розуміють. Так, вони його розуміють, але в підсумку наступний матч він пропускає, і налаштовує суддю проти нас.

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Він може видати як божевільний матч, так і провалити. Якщо після 5-ї хвилини він почав розмовляти із суддею, то можна замислюватися над його заміною в перерві. Якщо не отримав картку, то продовжує грати, як тільки отримав – все", – поділився Хацкевич у програмі Вацко Live.