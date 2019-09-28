"Гармаш – непредсказуемый игрок: если получил карточку, то матч для него завершен", – Хацкевич

Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о сотрудничестве с Денисом Гармашем.

"Самый большой штраф заплатил Денис Гармаш за удаление в четвертьфинале Кубка Украины за удар Мораеса. Это была довольно серьезная сумма. Не пятизначная, но внушительная. Денис – непредсказуемый игрок, как для соперника, так и для своей команды. Очень хороший футболист.

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Перед отъездом на сборы в Австрию с ним пообщался Григорий Суркис. Из-за него страдал не только я, но и тренеры, которые были до меня. Он мог позволить себе то, что нельзя было себе позволять, особенно в таких принципиальных матчах.

Например матч с Лацио: 2:2 на выезде, все здорово, а он подходит к судье. Мы все время спрашиваем у него на каком языке ты общаешься с арбитрами? Он говорит, что они его понимают. Да, они его понимают, но в итоге следующий матч он пропускает, и настраивает судью против нас.

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Он может выдать как сумасшедший матч, так и провалить. Если после 5-й минуты он начал разговаривать с судьей, то можно задумываться над его заменой в перерыве. Если не получил карточку, то продолжает играть, как только получил – все", – поделился Хацкевич в программе Вацко Live.