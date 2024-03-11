Злочинні режими Путіна та Лукашенка вирішили зустрітися на футбольному полі влітку.

Росія домовилася про товариський матч з Білоруссю. Спаринг запланований на червень і відбудеться в Мінську. Про це повідомила футбольна влада окупантів через місцеві "ЗМІ".

Литва категорично відмовилася грати з Білоруссю через війну в Україні – збірна ризикує дискваліфікацією

Нагадаємо, що росіяни відсторонені від європейського футболу, а білорусів УЄФА відмовляється дискваліфікувати, хоча країна відкрито допомагає Путіну у злочинній війні проти України.

Матчами з Росією вже зганьбилися Катар, Камерун, Ірак, Іран, Куба, Кенія, Узбекистан, Киргизстан і Таджикистан. А в березні зі збірною триколору зіграють Сербія та Парагвай.