Ганебний товарняк окупантів – росіяни домовилися про матч з Білоруссю
11 березня 13:28 - Читать на русском
Злочинні режими Путіна та Лукашенка вирішили зустрітися на футбольному полі влітку.
Росія домовилася про товариський матч з Білоруссю. Спаринг запланований на червень і відбудеться в Мінську. Про це повідомила футбольна влада окупантів через місцеві "ЗМІ".
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Нагадаємо, що росіяни відсторонені від європейського футболу, а білорусів УЄФА відмовляється дискваліфікувати, хоча країна відкрито допомагає Путіну у злочинній війні проти України.
Матчами з Росією вже зганьбилися Катар, Камерун, Ірак, Іран, Куба, Кенія, Узбекистан, Киргизстан і Таджикистан. А в березні зі збірною триколору зіграють Сербія та Парагвай.
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