Россия договорилась о товарищеском матче с Беларусью. Спарринг запланирован на июнь и состоится в Минске. Об этом сообщили футбольные власти оккупантов через местные "СМИ".

Литва категорически отказалась играть с Беларусью из-за войны в Украине – сборная рискует дисквалификацией

Напомним, что россияне отстранены от европейского футбола, а белорусов УЕФА отказывается дисквалифицировать, хотя страна открыто помогает Путину в преступной войне против Украины.

Матчами с Россией уже опозорились Катар, Камерун, Ирак, Иран, Куба, Кения, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. А в марте со сборной триколора сыграют Сербия и Парагвай.