Позорный товарняк оккупантов – россияне договорились о матче с Беларусью
13:28 - Читати українською
Преступные режимы Путина и Лукашенко решили встретиться на футбольном поле летом.
Россия договорилась о товарищеском матче с Беларусью. Спарринг запланирован на июнь и состоится в Минске. Об этом сообщили футбольные власти оккупантов через местные "СМИ".
Литва категорически отказалась играть с Беларусью из-за войны в Украине – сборная рискует дисквалификацией
Напомним, что россияне отстранены от европейского футбола, а белорусов УЕФА отказывается дисквалифицировать, хотя страна открыто помогает Путину в преступной войне против Украины.
Матчами с Россией уже опозорились Катар, Камерун, Ирак, Иран, Куба, Кения, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. А в марте со сборной триколора сыграют Сербия и Парагвай.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter