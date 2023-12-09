Айнтрахт розгромив Баварію у 14 турі чемпіонату Німеччини. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Мюнхенці несподівано програли у виїзному матчі проти Айнтрахта. Ще до перерви Баварія пропустила три м'ячі.

Баварія зазнала принизливого розгрому від Айнтрахта, пропустивши 5 голів, Уніон перервав 10-матчеву безвиграшну серію

Виправити ситуацію після перерви не вдалося, але гол престижу все ж організували. Кімміх класним ударом поклав м'яч у дев'ятку. Айнтрахт теж не сидів без діла й у другому таймі ще двічі засмутив Нойєра.

Баварія зазнала найбільшої поразки за останні 4 роки. Востаннє мюнхенці так розгромно програвали у 2019 році. Примітно, що тоді їх із таким самим рахунком обіграли саме франкфуртці (1:5).

Баварія наразі перебуває на другому місці з 32 очками, а Айнтрахт посідає сьому сходинку з 21 балом.