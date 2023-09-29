Рома на виїзді не змогла здолати Дженоа в шостому турі Серії А. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Жозе Моурінью стартувала в чемпіонаті Італії жахливо. У римлян лише одна перемога в шести турах. Черговим кривдником Роми стала Дженоа, за яку виступає Руслан Маліновський. Господарі дуже швидко відкрили рахунок, а у другому таймі продовжили громити суперника. "Вовки" нічого не змогли вдіяти проти Дженоа, яка прагнула здобути перемогу. Варто зазначити, що український півзахисник на полі так і не з'явився.

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Нагадаємо, Рома після шести турів має п'ять очок і посідає 16 сходинку. Дженоа набрала сім балів і перебуває на 11 місці.