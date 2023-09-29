Рома на выезде не смогла одолеть Дженоа в шестом туре Серии А. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

Команда Жозе Моуринью стартовала в чемпионате Италии ужасно. У римлян лишь одна победа в шести турах. Очередным обидчиком Ромы стала Дженоа, за которую выступает Руслан Малиновский. Хозяева очень быстро открыли счет, а во втором тайме продолжили громить соперника. "Волки" ничего не смогли поделать против Дженоа, которая стремилась одержать победу. Стоит отметить, что украинский полузащитник на поле так и не появился.

Рома разгромно проиграла Дженоа и гниет у зоны вылета – Малиновский получил ужасный сигнал от тренера

Напомним, Рома после шести туров имеет пять очков и занимает 16 строчку. Дженоа набрала семь баллов и находится на 11 месте.