Гамшік: Шкодую, що так і не виграв з Наполі Серію А

Колишній капітан Наполі Марек Гамшик, який перейшов в китайський Далянь Іфан, прокоментував свій трансфер.

"Я натхнений, для мене це нова пригода в країні, про яку я мало що знаю. Не знаю, що мене чекає. Не можу дочекатися виступу за новий клуб.

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Коли тільки почув про інтерес Далянь Іфан, я тут же зателефонував Карраско, щоб дізнатися про команду більше, а вже потім прийняв рішення про перехід.

Найбільш пам'ятний момент в Наполі? Можливо, Кубок Італії, який Наполі виграв вперше за 25 років. Ніколи не забуду святкування цієї перемоги. Єдине, про що я шкодую – ми не змогли виграти чемпіонат Італії.

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Чи був я близьким до трансферу в Ювентус? Не думаю. Я б ніколи не перейшов в Ювентус. Я був близьким до трансферу в Мілан, але я ніколи не намагався змінити клуб. Я завжди вірним Наполі", – цитує Гамшіка Sky Sport Italia.